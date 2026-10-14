ऊना: अंब कॉलेज की महिला भारोत्तोलन टीम ने जीती द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी, सोनाक्षी राणा ने गोल्ड पर जमाया कब्जा

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महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय अंब की महिला भारोत्तोलन टीम ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला की ओर से राजकीय महाविद्यालय नादौन में 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित अंतर-महाविद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रदेशभर के विभिन्न कॉलेजों की भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में अंब कॉलेज की छात्राओं ने शानदार खेल प्रदर्शन और अनुशासन का परिचय दिया। प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्तर पर सोनाक्षी राणा ने 85 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, परवीन कौर ने 61 किलोग्राम और तमन्ना ने 85 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर टीम की सफलता में अहम योगदान दिया। इसके अलावा सिमरन चौधरी, अनन्या शर्मा, पलक देवी, अक्षिता और पलक कुमारी ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण अंक जुटाए। सभी खिलाड़ियों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर कॉलेज की टीम ने ओवरऑल द्वितीय उपविजेता ट्रॉफी अपने नाम की। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दर्शन कुमार ने पदक विजेता खिलाड़ियों और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में शारीरिक तंदुरुस्ती, अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भाग लेना भी जरूरी है। प्राचार्य ने टीम प्रभारी प्रोफेसर डॉ. पवन पटियाल और मैनेजर प्रोफेसर प्रीक्षा के मार्गदर्शन की भी सराहना की। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ के सदस्य प्रोफेसर रेखा शर्मा, डॉ. कौशल कुमार पांडे, प्रोफेसर किरण कुमारी, डॉ. कुमारी सुजाता, डॉ. ऋचा शर्मा, डॉ. रजनीश कुमार, डॉ. राजेश ठाकुर, डॉ. अजय शर्मा, प्रोफेसर अरुणा कुमारी, डॉ. रेणु शर्मा, प्रदीप कुमार और शशि कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। महाविद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों और खेल विभाग को शुभकामनाएं दीं।

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