{"_id":"6afee5dc54a63b4bc007a1e4","slug":"video-video-two-cars-collide-near-kumarhatti-flyover-major-accident-averted-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुमारहट्टी फ्लाईओवर के समीप दो कारों में टक्कर, बड़ा हादसा टला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। कुमारहट्टी फ्लाईओवर के समीप धर्मपुर की ओर न्यू वैदिक होटल के नजदीक फोरलेन क्रॉसिंग पर दोपहर करीब 12 बजे दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारों को भारी नुकसान पहुंचा और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि, गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। हादसे में किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है।

... और पढ़ें