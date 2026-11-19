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आम आदमी पार्टी (आप) हिमाचल प्रदेश 20 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेगी। यह घेराव वर्तमान कांग्रेस सरकार की ओर से अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाने के विरोध में किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि इस घेराव का नेतृत्व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रभारी ऋतुराज झा करेंगे।

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