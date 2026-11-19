हिमाचल और उत्तर प्रदेश के औषधि नियंत्रक विभाग की टीमों ने नालागढ़ के एक दवा उद्योग में छापामारी की है। यह कार्रवाई नकली दवाओं की आपूर्ति के शक में की जा रही है। विभाग की टीमें बुधवार रात से उद्योग में मौजूद हैं। वे यहां रिकॉर्ड खंगाल रही हैं और दवाओं की गहन जांच कर रही हैं।

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यह छापामारी अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि वाराणसी में 17 ब्रांड की दवाएं नकली पाई गई थीं। इन नकली दवाओं के तार नालागढ़ स्थित इस उद्योग से जुड़ रहे हैं। इसी कारण औषधि विभाग की टीमें जांच के लिए यहां पहुंची हैं। दवा नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि कंपनी में नकली दवाओं की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा।