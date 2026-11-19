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सोलन जिले की तहसील रामशहर के प्रांगण में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के तृतीय दिवस व्यासपीठ आचार्य नरेंद्र भारद्वाज ने भगवान के 24 अवतारों के की कथा का संक्षेप में वर्णन किया।उन्होंने कहा कि भक्त के मन में अभिमान कभी भी नहीं होता है। व्यास पीठ ने भगवान से जुड़े अनेक प्रसंग सुना का श्रोताओं को निहाल किया।

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