{"_id":"6a92c7b5bb242963c20c4eae","slug":"video-video-district-congress-to-take-governments-achievements-door-to-door-meeting-held-in-solan-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: जिला कांग्रेस घर-घर पहुंचाएगी सरकार की उपलब्धियां, सोलन में हुई बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार सोलन में एक बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्ष जिलाध्यक्ष सुभाष वर्माणी ने की। उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन की मजबूती पर कार्य करने के लिए रणनीति सहित सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बूथ स्तर पर पहुंचाने का आग्रह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया गया। बताया कि सोलन जिला कांग्रेस द्वारा बैठक का आयोजन किया संगठन की मजबूत करने सहित सरकार द्वारा किये गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिये गये । उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कार्य करती है यदि वह हर बूथ तक पहुंचता है तो ही उसका लाभ मिल पाता है।

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