बद्दी में दबिश: फूड लाइसेंस पर नशीली सहित अन्य दवाएं बनाने का पर्दाफाश, जानें पूरा मामला

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गोदाम एएस केमिकल कंपनी के संचालक और उत्तर प्रदेश के अमेठी के तिलोई निवासी अंकित कौशल का है। विभाग इससे पहले भी उसके दो ठिकानों पर कार्रवाई कर नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बरामद कर चुका है। आरोप है कि फूड लाइसेंस की आड़ में बिना वैध ड्रग लाइसेंस के दवाओं का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। बताया गया है कि बिलांवाली में एएस केमिकल के नाम से कंपनी संचालित थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान वहां नियमित गतिविधियां नहीं मिलीं। विभाग को संदेह है कि दवाओं को अन्य स्थानों पर तैयार कर गोदामों में रखा जाता था और वहां से सप्लाई किया जाता था।