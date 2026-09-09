हिमाचल: कैंसर से लड़ने में मशरूम कितनी सहायक, तीन केंद्रीय संस्थान करेंगे क्लीनिकल परीक्षण

दुर्लभ औषधीय मशरूमों में मौजूद सक्रिय तत्वों की भी गहन जांच होगी

इनके अलावा अन्य पारंपरिक और दुर्लभ औषधीय मशरूमों में मौजूद सक्रिय तत्वों की भी गहन जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य उनके औषधीय गुणों और संभावित उपयोग का वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार करना है। इस परियोजना का अहम हिस्सा औषधीय मशरूम से तैयार उत्पादों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का क्लीनिकल मूल्यांकन होगा। खास बात है कि शोध या सुनी-सुनाई बातों पर नहीं, निर्धारित वैज्ञानिक मानकों के तहत मरीजों को निगरानी में रखकर परीक्षण किया जाएगा। इससे विभिन्न रोगों में मशरूम आधारित अर्क या उत्पादों के प्रभाव, सुरक्षा और गुणवत्ता का आकलन करने में मदद मिलेगी। शोध के परिणामों के आधार पर इनके गुणवत्ता मानक तय करने और इन्हें एलोपैथिक उपचार के साथ सहायक चिकित्सा के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।