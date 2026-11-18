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वीडियो: पुलिस मैदान सोलन में दूसरे दिन भी जारी रही कांस्टेबल भर्ती

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 11:49 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 11:49 AM IST







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पुलिस मैदान सोलन में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन बुधवार को भी लड़कियों का ग्राउंड टेस्ट रखा गया। वहीं गुरुवारसे लड़कों की शारीरिक दक्षता शुरू होगी। 23 अक्तूबर तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 7500 युवा भाग लेंगे। ... और पढ़ें

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