{"_id":"6acf7431b6224f566008a680","slug":"video-video-apple-laden-truck-overturns-on-the-road-in-kumarhatti-driver-safe-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुमारहट्टी में सड़क पर पलटा सेब से लदा ट्रक, चालक सुरक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

परवाणू-शिमला फोरलेन पर कुमारहट्टी स्थित शिव मंदिर मोड़ के पास बुधवार सुबह शिमला से चंडीगढ़ की ओर सेब की पेटियां लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि लगातार सफर के कारण चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। चालक को हल्की चोटें आईं। गनीमत यह रही कि सामने से कोई अन्य वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। वहीं ट्रक के सड़क पर पलटने से सेब से भरी दर्जनों पेटियां सड़क पर गिरकर खराब हो गईं। इससे मार्ग पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और यातायात सुचारू करवाने में मदद की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वाहन की तकनीकी स्थिति, मौके के हालात और चालक के बयानों की गहन जांच के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।

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