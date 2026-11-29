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रामशहर के निकटवर्ती गांव नेर रामपुर में आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पांचवें दिन महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद महाराज ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कंस को पता चला कि उसका काल गोकुल में पैदा हुआ है तो उसने कृष्ण को मारने के लिए विभिन्न असुरों को भेजा लेकिन भगवान ने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त और बकासुर जैसे राक्षसों का वध कर भक्तों की रक्षा की। कालिया नाग का मर्दन कर यमुना को विषमुक्त किया। 25 नवंबर से शुरू इस कथा की पूर्णाहुति 1 दिसंबर को होगी तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

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