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वानिकी महाविद्यालय नाैणी 97 अंकों के साथ रहा उपविजेता, चारों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने लिया भागसाहित्यिक, रंगमंच, ललित कला, संगीत और नृत्य की विभिन्न स्पर्धाओं में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभारंगमंच की स्पर्धाओं में वानिकी महाविद्यालय का रहा दबदबा, समूह नृत्य में भी हासिल किया पहला स्थानसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक अंतर-महाविद्यालय युवा महोत्सव का समापन हो गया। महोत्सव में औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी ने 108 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि वानिकी महाविद्यालय नाैणी 97 अंकों के साथ उपविजेता रहा। तीन दिनों तक चले आयोजन में विश्वविद्यालय के चारों घटक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने साहित्यिक, रंगमंच, ललित कला, संगीत और नृत्य की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभा दिखाई।समापन समारोह में निदेशक अनुसंधान डॉ. देविना वैद्य ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। साहित्यिक स्पर्धाओं में विद्यार्थियों के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिले। वाद-विवाद प्रतियोगिता में औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की एलीन चौहान प्रथम और अनिरुद्ध ठाकुर द्वितीय रहे, जबकि नेरी की प्रीतिका शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की ओशीन शर्मा ने बाजी मारी। थुनाग की सुनैना कौंडल दूसरे और नेरी की वरुणी सूद तीसरे स्थान पर रहीं। तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में प्रिया ठाकुर प्रथम, वंशिका द्वितीय और नेरी के विश्वजीत तृतीय रहे।ललित कला में भी विद्यार्थियों ने रंगों और कल्पनाओं से प्रतिभा दिखाई। पोस्टर मेकिंग में थुनाग की त्रिशा ठाकुर प्रथम, वानिकी महाविद्यालय नाैणी की वंशिका द्वितीय और नेरी की जाह्नवी धीमान तृतीय रहीं। कोलाज मेकिंग में वानिकी महाविद्यालय नाैणी की जिज्ञासा धीमान ने पहला स्थान हासिल किया। औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की आद्रिका दूसरे और श्रद्धा शर्मा तीसरे स्थान पर रहीं। रंगोली प्रतियोगिता में वानिकी महाविद्यालय नाैणी की कृतिका भाटिया प्रथम, नेरी की सान्या ठाकुर द्वितीय और थुनाग की कांशिका तृतीय रहीं। ऑन-द-स्पॉट पेंटिंग में वानिकी महाविद्यालय नाैणी की अदिति शर्मा प्रथम और इछिता कौशल द्वितीय रहीं, जबकि औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की कनीशिखा और नेरी की सोनिया शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।रंगमंच, संगीत और नृत्य में भी दिखा दमरंगमंच प्रतियोगिताओं में वानिकी महाविद्यालय नाैणी का प्रदर्शन शानदार रहा। एकल अभिनय में वानिकी महाविद्यालय नाैणी के रुद्राक्ष सुनील सिंह प्रथम, औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की प्रिया ठाकुर द्वितीय और वानिकी के सुजल शर्मा तृतीय रहे। लघु नाटिका में वानिकी महाविद्यालय नाैणी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि नेरी दूसरे और औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी तीसरे स्थान पर रहा। माइम प्रतियोगिता में औद्यानिकी महाविद्यालय विजेता बना और नेरी दूसरे स्थान पर रहा। थुनाग और वानिकी महाविद्यालय नाैणी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। एकांकी नाटक में वानिकी महाविद्यालय प्रथम, औद्यानिकी महाविद्यालय द्वितीय और नेरी तृतीय रहा।नृत्य स्पर्धाओं में एकल शास्त्रीय नृत्य में औद्यानिकी महाविद्यालय नाैणी की अक्षिता प्रथम, वानिकी की गरिमा द्वितीय और थुनाग की प्राची तृतीय रहीं। महोत्सव के अंतिम दिन आयोजित समूह नृत्य प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। इसमें वानिकी महाविद्यालय नाैणी ने शानदार प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। औद्यानिकी महाविद्यालय दूसरे और थुनाग तीसरे स्थान पर रहा।