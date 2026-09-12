{"_id":"6aa522cbcd2d7714c6013219","slug":"video-solan-temple-damaged-by-heavy-rain-in-chail-houses-and-cowsheds-at-risk-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: चायल में भारी बारिश से मंदिर क्षतिग्रस्त, मकान और गोशाला को खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत चायल के तहत मिहानी गांव में शुक्रवार रात को भारी बारिश के कारण एक घर के साथ लगते मंदिर के ऊपर भारी मलबा गिर गया। मलबे की चपेट में आने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि साथ लगते मकान और गोशाला को भी खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार मिहानी गांव निवासी रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय हीरा सिंह के घर के साथ लगते मंदिर के ऊपर की ओर से भारी मात्रा में मलबा गिरा। इससे मंदिर को नुकसान पहुंचा है। वहीं, उनके छोटे भाई राजेश कुमार के मकान के साथ लगती गौशाला पर भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश होने की स्थिति में परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत चायल के प्रधान पंकज ठाकुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात हुई भारी बारिश के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है तथा साथ लगते मकान और गोशाला भी इसकी जद में आ सकते हैं। पंचायत प्रधान पंकज ठाकुर ने बताया कि घटना की जानकारी हल्का पटवारी को दे दी गई है, ताकि मौके का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से प्रभावित परिवार को फौरी राहत प्रदान करने तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

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