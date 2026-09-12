{"_id":"6aa4f3deaf0090725902a41d","slug":"video-video-football-excitement-in-solan-matches-for-the-third-day-have-begun-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन में फुटबॉल का रोमांच, तीसरे दिन के शुरू हुए मुकाबले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठोडो मैदान सोलन में चल रही अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं। इसमें पहला मुकाबला मंडी और सिरमौर के बीच चल रहा है। वहीं शाम तक कई लीग मुकाबले होंगे। बारिश के कारण तीसरे दिन के मुकाबले देरी से शुरू हुए। इसमें प्रदेश के 11 जिलों समेत दो अकादमियों की टीमें शामिल हुई हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाजसेवी कमल कश्यप ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से नशे से दूर रहने और बेहतर खेल का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इस दौरान जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरूण शर्मा भी मौजूद रहे। 13 सितंबर तक चलने इस प्रतियोगिता में लीग और नॉक आउट दोनों तरह के मुकाबले होंगे। यहां से एक टीम चयनित की जाएगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगी।

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