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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Masked man in a car abducts minor; she was travelling to Punjab with her aunt.

हिमाचल: कार में आए नकाबपोश ने नाबालिग का किया अपहरण, मामी के साथ जा रही थी पंजाब

Sat, 12 Sep 2026 01:30 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बद्दी (सोलन )।
संवाद न्यूज एजेंसी, बद्दी (सोलन )। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 01:30 AM IST
सार

एक नाबालिग लड़की को कार में आए नकाबपोश ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 

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Himachal: Masked man in a car abducts minor; she was travelling to Punjab with her aunt.
अपहरण का केस दर्ज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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मानपुरा के खेड़ावाली रोड पर एक नाबालिग लड़की को कार में आए नकाबपोश ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पंजाब के बनूड़ क्षेत्र की एक नाबालिग अपनी मामी के साथ मानपुरा के खेड़ावाली में एक व्यक्ति के पास कैंसर के इलाज के लिए हुई थी।

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उपचार के बाद जब यह दोनों पैदल खेड़ावाली रोड से मुख्य मार्ग की ओर आ रही थीं तो एक काले रंग की कार में तीन-चार नकाबपोश आए और उन्होंने जबरन नाबालिग को अपने कार में धकेल दिया और और कार को भगाकर भाग गए। महिला ने मानपुरा थाने में भांजी के लापता होने की सूचना दी।
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महिला ने बताया कि यह कौन लोग थे और कहां से आए थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी भांजी को जबरन कार में बैठा कर ले गए। मानपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसपी विनोद धीमान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा।
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