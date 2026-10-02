{"_id":"6abfad9149c065407a020420","slug":"video-solan-students-protest-continued-for-the-fifth-day-at-nauni-university-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नौणी विश्वविद्यालय में पांचवें दिन भी जारी रहा विद्यार्थियों का आंदोलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौणी विश्वविद्यालय में छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एबीवीपी एवं विद्यार्थियों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। पांचवें दिन आरएचडब्ल्यूई के विद्यार्थियों ने भी एबीवीपी के साथ खड़े होकर अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने भी छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे इस संघर्ष में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों और छात्र हितों से जुड़े विषयों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

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