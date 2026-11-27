{"_id":"6b091a6b766063ec8409fe69","slug":"video-solan-special-health-camp-650-children-with-disabilities-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में 650 दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, आधुनिक मशीनों से हो रही जांच और थेरेपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिव्यांग बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उन्हें शिक्षा व समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) सोलन में तीन दिवसीय विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक मशीनों की मदद से बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की थेरेपी भी दी जा रही है। इस विशेष शिविर में सोलन जिले के सभी 10 शिक्षा खंडों से करीब 650 दिव्यांग बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के माध्यम से बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और आधुनिक तकनीक से स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पहचानना और उन्हें आवश्यक उपचार एवं थेरेपी उपलब्ध करवाना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के उपनिदेशक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि संस्थान की ओर से हर साल इस तरह के विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ उनकी जरूरत के अनुसार आवश्यक थेरेपी भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार सोलन जिले के करीब 650 विशेष बच्चों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और थेरेपी की सुविधा मिल रही है। शिविर का मुख्य लक्ष्य दिव्यांग बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। राजेंद्र वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों को भी मजबूत करना है। इस तरह के शिविर बच्चों की जरूरतों को समझने और उनके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होते हैं।

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