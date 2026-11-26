गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई: डॉ. कपूर

जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाली दवाओं के बैच की जानकारी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती है। डॉ. कपूर के अनुसार, घरेलू दवा बाजार में हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाओं की हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मानक गुणवत्ता से बाहर पाए गए सैंपलों का अनुपात महज 0.6 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.6 प्रतिशत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वर्तमान में प्रदेश की 94 औद्योगिक इकाइयों या उनके संबंधित उत्पादन सेक्शनों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उत्पादन बंद करने के आदेश लागू हैं। विभागीय सत्यापन के बाद ही इन इकाइयों को दोबारा उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उ