{"_id":"6ab39d102f02bf72c000b39b","slug":"video-solan-drinking-water-crisis-20-point-programme-meeting-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक में उठा सोलन के पेयजल संकट का मुद्दा, पानी के बंटवारे को लेकर विभाग और निगम आमने-सामने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान शहर में पेयजल किल्लत का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने की। जल शक्ति विभाग ने दावा किया कि शहर के लिए रोजाना 70 लाख लीटर से अधिक पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग का आरोप है कि नगर निगम पानी का सही तरीके से आवंटन नहीं कर रहा और एक दिन में ही पूरे सप्ताह का पानी वितरित कर दिया जा रहा है। बैठक में सड़कों और बिजली समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने डॉक्टरों के डेपुटेशन का मुद्दा भी उठाया।

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