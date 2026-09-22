ड्रग अलर्ट में खुलासा: हिमाचल में बनी बुखार, खांसी और किडनी की 64 दवाओं समेत देश में 220 के सैंपल फेल

इन दवाओं के सैंपल हुए फेल

कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन डी-3 टेबलेट, एंटीबायोटिक लाइनजोलिड टेबलेट, गले और कान के संक्रमण की दवा सिफ्योरोक्सिम एक्सेल, मधुमेह की दवा सिटागलिप्टिन फाॅस्फेट एंड मेटफॉर्मिन, लो ब्लड शुगर की विल्डागलिप्टिन टेबलेट, गैस्ट्रिक की एस्माप्राजोल मैग्नीशियम, कान, नाक और गले के संक्रमण की सैफोडाइऑक्साइड इन ओरल सस्पेंशन, जोड़ों के दर्द और गठिया की एसिक्लोफिनेक पेरासिटामोल और सेराटियोपेप्टीडस टेबलेट, खून की कमी को पूरी करने वाला कैप्सूल कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक मैग्नीशियम विटामिन के-2, एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसीन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट, अल्सर के दौरान लगने वाला इंजेक्शन राबेप्राजोले सोडियम, बैक्टीरियल संक्रमण का इंजेक्शन एमिकासिन सल्फेट, दाद और खुजली में दिया जाने वाला कैप्सूल इट्राकोनाजोल, एलर्जी का सिरप मोंटेलुकास्ट और लेवोकेटिरिजिन, बच्चों को इन्फेक्शन में दिया जाने वाला पेरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन, मिर्गी की टेबलेट प्रेगाबलीन सस्पेंड रिलीज, शरीर में पोषक तत्वों की कमी पूरा करने वाली कैप्सूल मैकोबालम इन अल्फा लाइपो की एसिड, सूजन और जोड़ों के दर्द में दिए जाने वाले एसिक्लोफिनेक एंड पेरासिटामोल समेत की दवाई शामिल है।

