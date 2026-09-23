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सोलन नगर निगम सभागार में मुफ्त मेडिकल कैंप, थायराइड-PFT-BMD टेस्ट भी फ्री
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में सोलन नगर निगम सभागार में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला भाजपा आयुष चिकित्सक प्रकोष्ठ की ओर से लगाए गए इस स्वास्थ्य शिविर में लोगों को कई तरह की जांच और आयुर्वेदिक दवाइयों की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है।
कैंप में थायराइड, PFT और BMD टेस्ट की विशेष व्यवस्था की गई है। PFT के जरिए फेफड़ों की जांच की जा रही है, जबकि BMD टेस्ट से हड्डियों की मजबूती की जांच की जा रही है। इन सभी जांचों के लिए लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
जिला भाजपा आयुष चिकित्सक प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. लोकेश ममगाईं ने बताया कि यह मेडिकल कैंप राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करना भी है।
डॉ. लोकेश ममगाईं के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों में सांस की तकलीफ, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और थायराइड जैसी दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कैंप में संबंधित जांचों की विशेष व्यवस्था की गई है।
शिविर में जांच के साथ-साथ मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आयोजकों के अनुसार कैंप में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को उपचार में सुविधा मिल सके।
निःशुल्क जांच और दवाइयों की सुविधा के चलते यह कैंप लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाने का अवसर उपलब्ध करा रहा है।
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