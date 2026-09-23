{"_id":"6ab39d1ef593e458600e49d2","slug":"video-dharampur-shimla-train-normal-occupancy-tourist-footfall-expected-to-rise-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धर्मपुर-शिमला ट्रेन में सामान्य ऑक्यूपेंसी, मौसम सुधरने पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल मार्ग पर धर्मपुर से शिमला के लिए चल रही ट्रेन सेवा में फिलहाल सामान्य ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है। मौसम में सुधार के साथ आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेल विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर से धर्मपुर से शिमला के बीच ट्रेन सेवा शुरू की थी। सेवा शुरू हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। ट्रेन के संचालन से पर्यटकों को कालका से धर्मपुर तक सड़क मार्ग से पहुंचने के बाद आगे शिमला की यात्रा रेल से करने का विकल्प मिल रहा है। धर्मपुर स्टेशन से ट्रेन सुबह 7:50 बजे शिमला के लिए रवाना होती है। यात्री शिमला जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, जबकि कुछ यात्री धर्मपुर रेलवे स्टेशन से भी टिकट ले रहे हैं। कालका से धर्मपुर तक यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सुविधा मिल रही है। इसके बाद यात्री धर्मपुर स्टेशन से ट्रेन के जरिए शिमला पहुंच रहे हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ पर्यटक अब सीधे धर्मपुर स्टेशन पहुंचकर शिमला की ओर अपनी रेल यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रियों ने धर्मपुर रेलवे स्टेशन और सुबह के समय यहां के मौसम को लेकर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से गुम्मा स्टेशन के पास रेल पटरी को नुकसान पहुंचा था। इसके चलते कालका से शिमला के बीच ट्रेनों का संचालन फिलहाल अस्थायी रूप से प्रभावित है। रेल विभाग के अनुसार, गुम्मा स्टेशन के पास पटरी की मरम्मत पूरी होने तक ट्रेन का संचालन धर्मपुर से शिमला के बीच ही किया जाएगा। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही कालका से शिमला के बीच नियमित रेल संचालन की स्थिति स्पष्ट होगी। धर्मपुर से संचालित ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी कालका वर्कशॉप के कर्मचारियों द्वारा संभाली जा रही है। ट्रेन सेवा के संचालन और रखरखाव को लेकर रेल विभाग की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल धर्मपुर-शिमला ट्रेन में सामान्य ऑक्यूपेंसी बनी हुई है। मौसम में सुधार होने के साथ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने पर इस सेवा में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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