{"_id":"6ab4cc02f9b24825a50ced5d","slug":"video-solan-congress-protest-rally-against-central-government-mall-road-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन मालरोड पर कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ रोष रैली, भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन मालरोड पर कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ रोष रैली, भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने सोलन शहर के मालरोड पर रोष रैली निकाली। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया।
कांग्रेस की यह रैली पुराने विश्राम गृह से शुरू होकर मुरारी मार्किट तक निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अपना विरोध जताया।
प्रदर्शन के दौरान सोलन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर ने भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब हिमाचल कांग्रेस संगठन की गतिविधियों को लेकर भी सोलन में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 24 सितंबर को सोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा प्रस्तावित थी।
रैली में हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी विनीत चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रजनी पाटिल के हिमाचल दौरे के दौरान सोलन में जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक का कार्यक्रम भी रखा गया था। पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर रोष जताया और कहा कि पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच उठाती रहेगी। रैली के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक विरोध दर्ज कराया।
हालांकि, प्रदर्शन में लगाए गए राजनीतिक आरोपों को संबंधित नेताओं के दावों और राजनीतिक रुख के रूप में ही देखा जाना चाहिए। रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध दर्ज कराना रहा।
सोलन में हाल के दिनों में प्रदेश की राजनीति से जुड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इससे पहले भाजपा के सोलन ग्रामीण मंडल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ शामती में प्रदर्शन किया था और सड़कों की स्थिति समेत विभिन्न मुद्दे उठाए थे।
ऐसे में सोलन में सड़क और विकास से जुड़े स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज दिखाई दे रही हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।