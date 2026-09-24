हिमाचल: सोलन के आंजी में मां और छह माह की बच्ची की मौत, कमरे का दरवाजा अंदर से था बंद; जांच में जुटी पुलिस

सोलन शहर के वार्ड-16 आंजी में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक 29 वर्षीय महिला और उसकी छह माह की बच्ची मृत मिलीं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 29 वर्षीय प्रिशिका और उसकी छह माह की बेटी शैलजा कौंडल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची की मौत पानी से भरी बाल्टी में डूबने से हुई बताई जा रही है, जबकि महिला ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या की। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

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खाने का सामान लेने बाहर गई थी बहन

बताया जा रहा है कि प्रिशिका अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट के साथ आंजी में किराये के कमरे में रह रही थी। वह पिछले रविवार को अपनी छोटी बेटी के साथ नमोहल से सोलन आई थी। उसके साथ उसका पति आशुतोष कौंडल भी सोलन पहुंचा था, लेकिन बाद में वह वापस चला गया। घटना के समय प्रिशिका की छोटी बहन भी कमरे में मौजूद थी। जानकारी के अनुसार, प्रिशिका ने अपनी बहन को खाने का सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद जब बहन वापस कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई और फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। विज्ञापन



पिता बालकनी की खिड़की से कमरे में पहुंचे

बहन ने इसकी सूचना अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट को दी। उस समय वह कुमारहट्टी में सब्जी लेने गए हुए थे। सूचना मिलते ही वह आंजी स्थित कमरे में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने बालकनी की खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया। अंदर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि प्रिशिका अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट के साथ आंजी में किराये के कमरे में रह रही थी। वह पिछले रविवार को अपनी छोटी बेटी के साथ नमोहल से सोलन आई थी। उसके साथ उसका पति आशुतोष कौंडल भी सोलन पहुंचा था, लेकिन बाद में वह वापस चला गया। घटना के समय प्रिशिका की छोटी बहन भी कमरे में मौजूद थी। जानकारी के अनुसार, प्रिशिका ने अपनी बहन को खाने का सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद जब बहन वापस कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई और फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।बहन ने इसकी सूचना अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट को दी। उस समय वह कुमारहट्टी में सब्जी लेने गए हुए थे। सूचना मिलते ही वह आंजी स्थित कमरे में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने बालकनी की खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया। अंदर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

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