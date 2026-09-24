हिमाचल: सोलन के आंजी में मां और छह माह की बच्ची की मौत, कमरे का दरवाजा अंदर से था बंद; जांच में जुटी पुलिस
Solan Anji Mother Daughter Death: सोलन शहर के वार्ड-16 आंजी में एक महिला और उसकी छह माह की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 29 वर्षीय प्रिशिका ने कथित तौर पर पहले अपनी छह माह की बेटी शैलजा कौंडल की जान ली और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के समय कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पढ़ें पूरी खबर...
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सोलन शहर के वार्ड-16 आंजी में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक 29 वर्षीय महिला और उसकी छह माह की बच्ची मृत मिलीं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 29 वर्षीय प्रिशिका और उसकी छह माह की बेटी शैलजा कौंडल के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्ची की मौत पानी से भरी बाल्टी में डूबने से हुई बताई जा रही है, जबकि महिला ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या की। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
खाने का सामान लेने बाहर गई थी बहन
बताया जा रहा है कि प्रिशिका अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट के साथ आंजी में किराये के कमरे में रह रही थी। वह पिछले रविवार को अपनी छोटी बेटी के साथ नमोहल से सोलन आई थी। उसके साथ उसका पति आशुतोष कौंडल भी सोलन पहुंचा था, लेकिन बाद में वह वापस चला गया। घटना के समय प्रिशिका की छोटी बहन भी कमरे में मौजूद थी। जानकारी के अनुसार, प्रिशिका ने अपनी बहन को खाने का सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद जब बहन वापस कमरे में पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज लगाई और फोन भी किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।
पिता बालकनी की खिड़की से कमरे में पहुंचे
बहन ने इसकी सूचना अपने पिता हरिन्द्र बिष्ट को दी। उस समय वह कुमारहट्टी में सब्जी लेने गए हुए थे। सूचना मिलते ही वह आंजी स्थित कमरे में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने बालकनी की खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया। अंदर दोनों को मृत अवस्था में देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सोलन रमेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कमरे की परिस्थितियों, परिवार के सदस्यों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर
फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर महिला द्वारा बच्ची की जान लेने और इसके बाद आत्महत्या करने की आशंका जताई गई है, लेकिन घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी। एएसपी सोलन रमेश शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की आगे की कड़ियां जोड़ रही है।