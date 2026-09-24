{"_id":"6ab4cdd7e1e3688830069302","slug":"video-nalagarh-hrtc-pensioners-welfare-organization-state-executive-meeting-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: नालागढ़ में एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन की प्रांतीय बैठक, पेंशनरों की समस्याओं पर हुआ मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल परिवहन निगम के पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर नालागढ़ में संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। वीरवार को एक निजी होटल में हुई इस बैठक में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से संगठन के पदाधिकारी और सदस्य पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष केसी चौहान ने की। इस दौरान परिवहन निगम के पेंशनरों की समस्याओं और उनसे जुड़े विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में संगठन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम और सचिव राजेंद्र ठाकुर सहित नालागढ़ इकाई के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नालागढ़ इकाई के चेयरमैन जोधा राम, इकाई अध्यक्ष जगतार राणा और सचिव अजीत सिंह ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा संगठन की विभिन्न इकाइयों से आए पदाधिकारी और सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम में करीब 150 सदस्यों की मौजूदगी रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े विषयों पर चर्चा करना रहा। संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पेंशनरों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श किया। बैठक में संगठन की आगामी गतिविधियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बैठक में लिए गए किसी विशेष निर्णय या सरकार को भेजे जाने वाले मांगपत्र का विवरण नहीं दिया गया है। नालागढ़ में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारियों और सदस्यों की भागीदारी ने संगठन की गतिविधियों को सामने रखा। बड़ी संख्या में पेंशनरों के एकत्र होने से बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर सामूहिक रूप से चर्चा का अवसर मिला। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने पेंशनरों से जुड़े मामलों को संगठन के माध्यम से आगे उठाने पर विचार-विमर्श किया।

... और पढ़ें