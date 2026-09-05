सोलन: भाजपा ने सोलन में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, निकाली रैली

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भाजपा सोलन शहरी मंडल की ओर से कांग्रेस सरकार की गारंटियों को और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओल्ड रेस्ट हउस से लेकर मशरूम चौक तक विरोध रैली निकाली। इस दौरान भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश की जनता से अनेक गारंटियां एवं बड़े-बड़े वादे किए थे। सरकार के कार्यकाल के लगभग चार वर्ष पूरे होने के बावजूद अनेक प्रमुख गारंटियां आज भी पूरी नहीं हुई हैं। इससे प्रदेश की जनता में निराशा एवं आक्रोश बढ़ रहा है।

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