{"_id":"6aa40b9b03f16a43c70114be","slug":"video-solan-administration-removes-encroachers-from-the-four-lane-roadside-again-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: प्रशासन ने फिर उठाए फोरलेन किनारे से अतिक्रमणकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला प्रशासन की टीम ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को एसडीएम सोलन नीरजा शर्मा की अगुवाई में सोलन बाईपास से लेकर शमलेच तक फोरलेन किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि हटाने के बावजूद यह अतिक्रमणकारी बार-बार बैठ रहे हैं। प्रशासन की टीम अब यहां पर दोबारा से अभियान चलाएगी और कोशिश करेंगे कि कोई भी अतिक्रमणकारी दोबारा से फोरलेन के किनारे न बैठ पाए।

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