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सोलन: परवाणू के उद्योग में कर्मचारियों को गेट पर रोकने का आरोप, दर्जनों ने दिया धरना
परवाणू के सेक्टर-2 स्थित एक उद्योग में कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवाद सामने आया है। दर्जनों कर्मचारियों ने उद्योग प्रबंधन पर उन्हें काम पर आने से रोकने और उद्योग परिसर में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाते हुए गेट के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने रोजगार को लेकर चिंता बनी हुई है और मामले में संबंधित अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
कर्मचारियों के अनुसार, उन्होंने इस मामले की शिकायत संबंधित उच्च अधिकारियों को 21 अगस्त को ही रजिस्टर्ड डाक और ई-मेल के माध्यम से भेज दी थी। कर्मचारियों का दावा है कि शिकायत भेजे जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद कर्मचारियों ने उद्योग के मुख्य गेट के बाहर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवाया।
धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें काम पर आने से रोका जा रहा है और उद्योग से बाहर किया गया है। कर्मचारियों ने संबंधित विभाग से मामले की जांच करवाकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें काम करने से रोका गया है तो इसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए।
वहीं, मामले को लेकर उद्योग प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। ऐसे में कर्मचारियों की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
अब मामला संबंधित विभाग के संज्ञान में पहुंचने के बाद कार्रवाई का इंतजार है। कर्मचारियों की शिकायत पर विभाग क्या कदम उठाता है और उद्योग प्रबंधन इस पूरे विवाद पर अपना क्या पक्ष रखता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
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