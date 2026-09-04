{"_id":"6a9a8e5789cae3a9c7043746","slug":"video-janmashtami-subathu-prabhat-pheri-solan-krishna-janmotsav-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: जन्माष्टमी पर सुबाथू में निकली प्रभात फेरी, भजन-कीर्तन से गूंजा बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सुबाथू में सनातन धर्म सभा की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। कृष्ण भक्तों ने भजन-कीर्तन करते हुए पूरे सुबाथू बाजार का भ्रमण किया। प्रभात फेरी में महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे और पुरुष भी शामिल हुए। भक्तों ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय बना दिया। वहीं, जन्माष्टमी के अवसर पर जिलेभर के मंदिरों में भी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भजन-कीर्तन का दौर जारी है। श्रद्धालु भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं।

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