{"_id":"6a9a87d54e699f13ac06efe9","slug":"video-solan-mall-road-late-night-incident-police-investigation-accused-arrested-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन मालरोड पर देर रात हुई वारदात के सबूत जुटाए, पुलिस और मेडिकल टीम ने किया घटनास्थल का निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के मालरोड पर देर रात हुई वारदात के बाद शुक्रवार दोपहर पुलिस और मेडिकल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बताया गया कि घटना में घायल युवक की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर किया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के आरोप में दोनों युवकों को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई करेगी। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस घटना के कारणों और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाने में लगी है। बताया गया कि घायल युवक से अभी तक पुलिस की ओर से बातचीत नहीं हो पाई है। उसके बयान दर्ज होने के बाद मामले की जांच में कुछ और तथ्य सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

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