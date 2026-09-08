{"_id":"6a9fcedc6b1074bb66010074","slug":"video-hindi-pakhwada-kavi-sammelan-kothon-solan-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: हिंदी पखवाड़े के तहत कोठों में हुआ कवि सम्मेलन, कवियों ने रचनाओं से उठाए समसामयिक मुद्दे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से मंगलवार को हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। पखवाड़े के पहले दिन कोठों स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार कौमुदी ढल ने अध्यक्षता की। कवि सम्मेलन में साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मौजूदा सामाजिक और समसामयिक मुद्दों को सामने रखा। कविताओं में विभिन्न विषयों को रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिससे कार्यक्रम में साहित्यिक माहौल बना रहा। कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए हिंदी भाषा और साहित्य के महत्व को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में डाॅ. प्रेम लाल गौतम, डाॅ. शंकर वासिष्ठ, मदन हिमाचली, रोशन जसवाल, सुनीता शर्मा, दमन अहूजा, हेमंत अत्रि, रवि दत्त जोशी, अतुल कुमार, अर्चना पंथ, रणजोत सिंह, रतन ठाकुर और राम लाल सहित अन्य साहित्यप्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला भाषा अधिकारी ममता वर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने हिंदी पखवाड़े के आयोजन में साहित्यकारों और कवियों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का मंच संचालन निर्मला नेगी ने किया। हिंदी पखवाड़े के तहत आयोजित इस कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य की विविधता और समसामयिक विषयों से उसके जुड़ाव को सामने रखा। कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों और साहित्यप्रेमियों ने कविताओं का आनंद लिया।

... और पढ़ें