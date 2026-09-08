सोलन में 10 से 13 सितंबर तक राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता, 277 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

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फुटबॉल प्रेमियों के लिए सोलन में चार दिन तक रोमांच और मुकाबले का माहौल रहने वाला है। शहर के ठोडो मैदान में 10 से 13 सितंबर तक राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दो फुटबॉल अकादमियों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 12 जिलों और दो अकादमियों के कुल 277 खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। युवा खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। प्रतियोगिता को लीग और नॉकआउट आधार पर आयोजित किया जाएगा। चार दिनों के दौरान कुल 27 मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण यह रहेगा कि इसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक टीम का चयन किया जाएगा। चयनित टीम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता केवल जिला या राज्य स्तर पर प्रदर्शन का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अवसर भी होगी। अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमें बुधवार शाम तक सोलन पहुंच जाएंगी। इसके बाद 10 सितंबर को मार्च पास्ट के साथ प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। आयोजन को लेकर ठोडो मैदान में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। खिलाड़ियों और टीमों को बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए आयोजन समिति की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रतियोगिता के समापन पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित किया जाएगा। विजेता और उपविजेता टीमों को उचित पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजकों को उम्मीद है कि प्रतियोगिता से प्रदेश में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन भी किया जा सकेगा।

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