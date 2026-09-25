{"_id":"6ab64805777fe3c98d02fc08","slug":"video-himachal-cabinet-expansion-before-december-11-cm-sukhu-solan-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: 11 दिसंबर से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- विभागों में फेरबदल पर भी चर्चा जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन के कोठों में आयोजित शैक्षणिक सम्मेलन के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने की पूरी कोशिश है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल और विभागों में फेरबदल को लेकर चर्चा जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के अनुसार फिलहाल मंत्रिमंडल में एक पद और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है। बातचीत के दौरान उन्होंने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का भी उल्लेख किया और कहा कि हिमाचल को इससे करीब 1,500 करोड़ रुपये का लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। हाल ही में छह राज्यों ने किशाऊ परियोजना को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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