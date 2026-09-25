हिमाचल: 11 दिसंबर से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम सुक्खू बोले- विभागों में फेरबदल पर भी चर्चा जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल को लेकर चर्चा चलती रहनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार के चार साल का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है और प्रयास है कि उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए।सुक्खू ने बताया कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में किन विधायकों को जगह मिल सकती है या विभागों में किन स्तरों पर बदलाव होगा, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई नाम या विस्तृत जानकारी नहीं दी। ऐसे में संभावित नए मंत्रियों और विभागों के बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार के चार साल पूरे होने में करीब ढाई महीने का समय बचा है।मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों में फेरबदल को लेकर भी चर्चा जारी रहने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन विभागों में बदलाव प्रस्तावित है। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के पुनर्वितरण का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व के स्तर पर होने की संभावना है। फिलहाल सरकार की ओर से किसी संभावित नाम या विभाग की आधिकारिक सूची सामने नहीं आई है।

किशाऊ परियोजना पर भी बोले मुख्यमंत्री

पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो परियोजना के मामले में हिमाचल के साथ भी उत्तराखंड जैसा व्यवहार होता।



किशाऊ परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश समेत छह राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली—ने सितंबर 2026 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल-उत्तराखंड सीमा के पास 232.6 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण से जुड़ी है। इसकी जल भंडारण क्षमता 1,562 मिलियन घन मीटर होगी और परियोजना से 1,476 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का प्रावधान है।



मुख्यमंत्री सुक्खू ने अलग-अलग मौकों पर कहा है कि नए समझौते के तहत हिमाचल को परियोजना से करीब 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ की उम्मीद है और राज्य पर परियोजना की लागत का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि किशाऊ समझौते को लेकर भाजपा की ओर से अलग सवाल उठाए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री के आर्थिक लाभ संबंधी दावों पर सवाल उठाते हुए श्वेतपत्र की मांग की है।



चार साल पूरे होने से पहले विस्तार पर नजर

मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। खास तौर पर एक मंत्री पद और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होने के कारण संभावित नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक हलकों में नजर बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने केवल 11 दिसंबर से पहले विस्तार करने की कोशिश की बात कही है। उन्होंने यह नहीं बताया कि विस्तार की तारीख क्या होगी और किन विधायकों को इसमें शामिल किया जाएगा।