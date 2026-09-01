{"_id":"6a969e2b286770b3fa0856da","slug":"video-dharampur-solan-56-ward-members-panchayati-raj-training-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: धर्मपुर की आठ पंचायतों के 56 वार्ड सदस्यों को दिया पंचायती राज का प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विकास खंड धर्मपुर के अंतर्गत आने वाली आठ पंचायतों के 56 वार्ड सदस्यों के लिए चार दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज व्यवस्था, नियमों और पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में पंचायत निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने वार्ड सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण है। वार्ड सदस्यों को अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ाना है और पंचायती राज के नियमों के तहत कार्य कैसे करना है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने वार्ड सदस्यों से पंचायत क्षेत्र की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर समझने और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायतों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने को लेकर भी चर्चा की गई। राजेंद्र वर्मा ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय और पार्क विकसित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पुस्तकालय और पार्क बनने से ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ युवाओं को भी पढ़ने, समय बिताने और सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा। प्रशिक्षण के दौरान वार्ड सदस्यों को पंचायतों के कामकाज और जिम्मेदारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया। शिविर का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के दौरान नियमों के अनुरूप प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी उपलब्ध करवाना रहा।

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