नालागढ़: कलश यात्रा के साथ साई शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शुरू

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दून क्षेत्र के पहाड़ी गांव साईं के प्रसिद्ध शिव मंदिर में मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्री मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया। इसमें व्यासपीठ आचार्य साक्षी चैतन्य एक सप्ताह तक श्रीमद्भागवत कथा का ज्ञान देंगे। इससे पहले महिलाओं ने कलश यात्रा का आयोजन किया और विधिवत रूप से कलश की स्थापना की गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। आरती के बाद सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है। 8 को पूर्णाहुति होगी और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा।

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