वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल, सोलन से 160 कार्यकर्ता रैली में हुए शामिल

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कथित वोट चोरी के विरोध और संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और INDIA गठबंधन की विशाल रैली आयोजित की गई। इस रैली में हिमाचल प्रदेश के सोलन विधानसभा क्षेत्र से करीब 160 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सोलन के विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यकर्ताओं की अगुवाई की। रैली में सोलन से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इनमें भूतपूर्व सैनिक विभाग के उपाध्यक्ष कर्नल डॉ. संजय शांडिल, प्रदेश महासचिव रमेश ठाकुर, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेंद्र सेठी, जतिन साहनी और राकेश पंत शामिल रहे। इसके अलावा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा मिश्रा सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, पूर्व प्रधान और पार्टी पदाधिकारी भी दिल्ली पहुंचे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं ने भी रैली में भागीदारी की। रामलीला मैदान में आयोजित रैली के दौरान कथित वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, मताधिकार की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के वोट का समान महत्व है। किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। नेताओं ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। रैली में विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग उठाई। रैली में सोलन विधानसभा क्षेत्र से करीब 160 कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अगुवाई में पहुंचे कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य शामिल रहे। गौरतलब है कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में INDIA गठबंधन के नेताओं और विभिन्न राज्यों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली का प्रमुख मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर विपक्ष की आपत्तियां रहीं।

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