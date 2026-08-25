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सोलन: बसाल हेलीपैड पर वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल, नियमों पर खरा उतरने वालों को मिला लाइसेंस
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय सोलन की ओर से मंगलवार को बसाल हेलीपैड में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल आयोजित किए गए। ट्रायल में दर्जनों वाहन और स्कूटी चालकों ने हिस्सा लेकर अपनी ड्राइविंग दक्षता का प्रदर्शन किया।
ट्रायल के दौरान वाहन चालकों को निर्धारित नियमों और मानकों के आधार पर परखा गया। मोटर वाहन निरीक्षक जतिन कुमार ने चालकों की ड्राइविंग क्षमता का बारीकी से निरीक्षण किया। वाहन चलाते समय नियमों का पालन, नियंत्रण और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ड्राइविंग करने जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल लिए गए।
ट्रायल में निर्धारित मानकों पर खरा उतरने वाले वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं, आवेदकों की ड्राइविंग दक्षता को जांचने के बाद ही लाइसेंस जारी किए गए।
आरटीओ कार्यालय की ओर से बताया गया कि वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए नियमित तौर पर ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में हर माह आरटीओ और आरएलए कार्यालयों की ओर से अलग-अलग स्थानों पर लाइसेंस ट्रायल करवाए जाते हैं।
इन ट्रायल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले चालक वाहन को सुरक्षित और निर्धारित यातायात नियमों के अनुसार चलाने में सक्षम हों। ट्रायल में सफल आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस जारी किया जाता है।
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