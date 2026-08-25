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सोलन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, फोरलेन से हटाई गईं रेहड़ियां-फड़ियां
सोलन में परवाणू-शिमला फोरलेन के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने मंगलवार को कार्रवाई की। चंबाघाट क्षेत्र में प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे लगी कई अवैध रेहड़ियों और फड़ियों को हटाया।
प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई से पहले संबंधित रेहड़ी-फड़ी संचालकों को स्थान खाली करने के लिए नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से अवैध ढांचों को हटाया।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की टीम ने सड़क और फोरलेन के आसपास यातायात तथा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई पूरी की।
कार्रवाई के दौरान कुछ रेहड़ी-फड़ी संचालकों ने आपत्ति भी जताई। हालांकि प्रशासन की टीम ने पहले जारी किए गए नोटिस का हवाला देते हुए अभियान जारी रखा और अतिक्रमण को हटाया।
चंबाघाट क्षेत्र परवाणू-शिमला फोरलेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क किनारे अनधिकृत रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और लोगों को आवाजाही में परेशानी की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।
प्रशासन और नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद फोरलेन के आसपास से कई अस्थायी ढांचे हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान आगे भी जारी रखा जा सकता है।
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