वीडियो: ददाहू स्कूल में रंगोत्सव का आयोजन, नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने लिया भाग

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पीएमश्री डॉ. वाईएस परमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ददाहू में गुरुवार को रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीबीएसई से संबद्ध इस विद्यालय के नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व बीडीसी सदस्य विमलेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरक्त की। जबकि समाजसेविका अंजना मारिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। अंत में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किये गए।

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