{"_id":"6aad172c9b4d1835970c9bef","slug":"video-video-disaster-management-workshop-held-at-womens-iti-nalagarh-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: महिला आईटीआई नालागढ़ में आपदा प्रबंधन कार्यशाला आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ में इनर व्हील क्लब नालागढ़ के सहयोग आपदा प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संस्थान की इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्विंग टेक्नोलॉजी तथा सतह की सजावट और तकनीक से जुड़े ट्रेडों की लगभग 56 छात्राओं ने भाग लिया। संस्थान के इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर शिशुपाल शर्मा ने छात्राओं को अग्निशामक यंत्र के सही एवं सुरक्षित प्रयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की आग, विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों तथा विद्युत उपकरणों से लगी आग को सुरक्षित तरीके से बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं को अग्निशामक यंत्र के साथ-साथ उपलब्ध साधनों से आग पर नियंत्रण पाने का व्यावहारिक प्रदर्शन भी करवाया गया।

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