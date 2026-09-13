{"_id":"6aa66eaa95d21861ce0c9c93","slug":"video-nahan-sirmaur-utsav-rain-mud-affects-shopkeepers-chaugan-ground-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: बारिश ने बिगाड़ी मेले की रौनक, चौगान मैदान में कीचड़ से दुकानदार परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऐतिहासिक चौगान मैदान में चल रहे स्टेपको सिरमौर उत्सव के दूसरे दिन बारिश ने मेले की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। दिन में हुई बारिश के कारण मैदान में कई जगह पानी भर गया और कीचड़ हो गया। इससे दुकानदारों के साथ-साथ खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई दुकानों तक पहुंचना मुश्किल होने से दुकानदारी पर भी असर पड़ा। बारिश के बावजूद मेले में लोगों की आवाजाही जारी रही। शहर और आसपास के क्षेत्रों से लोग परिवार सहित मेले में पहुंच रहे हैं। लोग घरेलू जरूरत का सामान, कपड़े और खान-पान की चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि, मैदान में पानी और कीचड़ होने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें पेश आईं। सिरमौर उत्सव में बाहरी राज्यों से पहुंचे व्यापारियों ने विभिन्न प्रकार के सामान की दुकानें सजाई हैं। मेले में लोगों को एक ही स्थान पर घरेलू जरूरत से लेकर कपड़े, सजावटी सामान और खान-पान की चीजें उपलब्ध हो रही हैं। सहारनपुर और लुधियाना के रेडीमेड कपड़ों के अलावा कश्मीरी शॉल, जैकेट और कुर्तियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। बदलते मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। लकड़ी के बर्तन और फैंसी चीनी मिट्टी की क्रॉकरी भी लोगों को आकर्षित कर रही है। घरेलू उपयोग के कई सामान और बेडशीट की दुकानें भी मेले में लगी हैं। वहीं, खान-पान के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुकानदार बोले, कीचड़ से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे मेले में दुकान लगाने वाले अमित, सक्षम और वसीम ने बताया कि बारिश से मैदान में जगह-जगह पानी भर गया है और कीचड़ हो गया है। इससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। लोग खरीदारी के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन कीचड़ के कारण उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका सीधा असर दुकानदारी पर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मेले में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन बारिश के बाद मैदान की स्थिति खराब होने से ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। बारिश के बीच मेले में पहुंचे लोग भी मैदान में पानी और कीचड़ के कारण असुविधा का सामना कर रहे हैं।

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