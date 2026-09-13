{"_id":"6aa64ec2a79fd5ab0100e651","slug":"video-nahan-heavy-rain-yellow-alert-city-traffic-affected-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: नाहन में आसमान से बरसी आफत, मूसलाधार बारिश से थमी शहर की रफ्तार; यलो अलर्ट का दिखा असर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला मुख्यालय नाहन में रविवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदली और मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दोपहर करीब 11:30 बजे के बाद शुरू हुई तेज बारिश देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि बाजार, बस स्टैंड और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो गई। करीब डेढ़ घंटे तक लगातार हुई बारिश के बीच लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश करते नजर आए। दुपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 13 सितंबर को क्षेत्र में यलो अलर्ट जारी किया गया था। रविवार दोपहर इसका असर नाहन में साफ देखने को मिला। तेज गर्जना के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में चहल-पहल कम हो गई और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी धीमी पड़ गई। मूसलाधार बारिश के कारण बाजार, बस स्टैंड और मुख्य सड़कों पर मौजूद लोगों को बारिश से बचने के लिए इधर-उधर ठिकाने तलाशने पड़े। कई लोग दुकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुक गए। दुपहिया वाहन चालकों को बारिश के बीच सफर करना मुश्किल हो गया। शहर के मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई। अचानक हुई बारिश ने शहर की सामान्य दिनचर्या को प्रभावित किया। लोग बारिश थमने का इंतजार करते रहे, जबकि सड़क पर पानी के बहाव के कारण आवाजाही पहले की तरह सुचारु नहीं हो सकी। बारिश के दौरान मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर भी लोगों में चर्चा रही। नाहन में दोपहर के समय हुई तेज बारिश से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मौसम के अचानक बदलने से कई लोग अपने जरूरी काम बीच में छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रुकने को मजबूर हुए। बारिश का दौर जारी रहने के कारण शहर में सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं।

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