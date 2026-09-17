{"_id":"6aabb8708edd99d17a082115","slug":"video-nahan-parked-vehicle-suddenly-moves-plunges-into-gorge-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन: पार्क की गई गाड़ी अचानक चली, खाई में जा गिरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल नाहन के बोहलियों क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वार्ड सदस्य गड़ा भुड़ी बलबीर सिंह की पार्क की गई गाड़ी अचानक चल पड़ी और सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में गनीमत रही कि घटना के समय गाड़ी में कोई व्यक्ति सवार नहीं था। बलबीर सिंह ने गाड़ी को सड़क किनारे पार्क किया था। इसके बाद किसी कारणवश गाड़ी अचानक चल पड़ी और देखते ही देखते सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी के खाई में गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि घटना के समय गाड़ी में कोई व्यक्ति सवार होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में वाहन को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है।

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