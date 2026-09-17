Sirmour News: पांवटा साहिब में दो लोगों से 4.33 ग्राम चिट्टा बरामद, दोनों गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों से 4.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।एसपी एनएस नेगी ने बताया कि थाना पांवटा साहिब की टीम गश्त पर थी। विश्वकर्मा चौक के पास पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति कार में स्मैक/हेरोइन लेकर विकासनगर की ओर से पांवटा साहिब की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गर्ल्स स्कूल पांवटा साहिब के पास उक्त वाहन को तलाशी के लिए रोका।तलाशी के दौरान वाहन में सवार भानू सूद निवासी गांव रेणुका जी और सुरज ठाकुर निवासी गांव मड़ोली, अंधेरी, संगड़ाह के कब्जे से 4.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।