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नाहन: सुरेश कश्यप बोले- राष्ट्रीय खेल दिवस पर 27 अगस्त को देशभर में होगा खेलो इंडिया संवाद

Krishan Singh Krishan Singh
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:43 PM IST
Nahan: 'Khelo India Samvad' to be held across the country on August 27
राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के युवाओं से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देशभर में करीब 1600 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं को इस संवाद से जोड़ा जाएगा। यह जानकारी सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर इस बार 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सांसद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सांसद और विधायक भी युवाओं के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। कश्यप ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी उद्देश्य से खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या भी चिंता का विषय बन रही है। चिट्टा माफिया के बढ़ते प्रभाव के बीच युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें खेल, शिक्षा तथा अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना बेहद जरूरी है। खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया संवाद केवल खेलों तक सीमित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को देश के विकास और भविष्य की दिशा तय करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करना भी है। सांसद ने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया।
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