हिमाचल विश्वविद्यालय: विद्यार्थियों को एक और मौका, दस हजार फीस भरकर दे सकेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम परीक्षा

एमएड में दाखिले के लिए काउंसलिंग 26 सितंबर को

प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षा महाविद्यालयों में एमएड में दाखिले के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग 26 सितंबर को होगी। काउंसलिंग सुबह 10:30 बजे एचपीयू के समरहिल स्थित शिक्षा विभाग के सम्मेलन कक्ष में होगी। काउंसलिंग में एमएड प्रवेश परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ प्रत्येक की एक-एक छायाप्रति लानी होगी। इनमें दसवीं, जमा दो, स्नातक और बीएड की समेकित अंकतालिका, एमएड आवेदन पत्र और परीक्षा परिणाम शामिल है। इसके अलावा श्रेणी, बोनाफाइड, दिव्यांगता और खेल या सांस्कृतिक कोटे से संबंधित प्रमाणपत्र भी लाने होंगे। अभ्यर्थियों को चरित्र प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने होंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को अन्य संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने के निर्देश दिए हैं।