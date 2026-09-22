हिमाचल: चंबा-किलाड़ मार्ग को मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा

इनमें हिमाचल प्रदेश की तीन परियोजनाएं शामिल हैं। चंबा-किलाड़ मार्ग को प्राथमिकता-2 श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा खानागुंती-लामखागा दर्रा-हरसिल और वांगतु-मुड-अट्टरगू सड़क परियोजनाओं को भी सूची में स्थान मिला है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से चंबा जिले के चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों को वर्षभर बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में भारी बर्फबारी, भूस्खलन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों का संपर्क अक्सर प्रभावित होता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।