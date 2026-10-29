{"_id":"6ae32159666da429900a6d59","slug":"video-low-footfall-in-markets-on-karwa-chauth-due-to-bad-weather-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: करवाचौथ पर बाजार में खराब माैसम के कारण कम रही आवाजाही","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ को लेकर नाहन के बाजारों में खरीदारी का दौर जारी रहा। पर्व के मद्देनजर महिलाओं ने मिठाई, श्रृंगार सामग्री और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी की। हालांकि, मौसम खराब होने के कारण करवाचौथ के दिन बाजार में लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। इससे बाजारों में सामान्य दिनों और पर्व से पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई। करवाचौथ को लेकर महिलाओं में पर्व से पहले ही खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने बड़ी संख्या में बाजार पहुंचकर अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी की। इस दौरान मिठाई और श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी को लेकर महिलाओं में उत्साह रहा। करवाचौथ के अवसर पर बाजारों में पर्व से संबंधित सामान की खरीदारी के लिए लोग पहुंचते रहे। वहीं खराब मौसम का असर बाजार की चहल-पहल पर भी दिखाई दिया। करवाचौथ के दिन मौसम अनुकूल न होने के कारण बाजार में कम ही लोग नजर आए। इसके बावजूद लोगों ने अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी की। पर्व को लेकर बाजारों में दुकानदारों ने भी तैयारियां की थीं, जबकि महिलाओं ने करवाचौथ से पहले ही खरीदारी कर अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं।

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