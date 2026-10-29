{"_id":"6ae2dc9b67321daf630331e0","slug":"video-karwa-chauth-weather-change-nahan-clouds-rain-police-recruitment-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: करवाचौथ पर बदला मौसम, नाहन में छाए काले बादल; पुलिस भर्ती और बाजार पर बारिश का साया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ पर्व पर जिला मुख्यालय नाहन में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से शहर में बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज और कल मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम के बिगड़ते मिजाज ने चौगान मैदान में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यदि तेज बारिश होती है, तो भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करवाचौथ के अवसर पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में बारिश होने पर बाजार का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। तेज बारिश से लोगों को खरीदारी के लिए घरों से निकलने में परेशानी हो सकती है, जिसका असर दुकानदारों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल नाहन में मौसम के बदलाव के बीच लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश की आशंका बनी हुई है। यदि बारिश तेज होती है, तो करवाचौथ की तैयारियों और पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

... और पढ़ें