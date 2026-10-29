{"_id":"6ae2dc9b67321daf630331e0","slug":"video-karwa-chauth-weather-change-nahan-clouds-rain-police-recruitment-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: करवाचौथ पर बदला मौसम, नाहन में छाए काले बादल; पुलिस भर्ती और बाजार पर बारिश का साया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिरमौर: करवाचौथ पर बदला मौसम, नाहन में छाए काले बादल; पुलिस भर्ती और बाजार पर बारिश का साया
करवाचौथ पर्व पर जिला मुख्यालय नाहन में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से शहर में बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज और कल मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है।
मौसम के बिगड़ते मिजाज ने चौगान मैदान में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यदि तेज बारिश होती है, तो भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इससे भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
करवाचौथ के अवसर पर बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में बारिश होने पर बाजार का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। तेज बारिश से लोगों को खरीदारी के लिए घरों से निकलने में परेशानी हो सकती है, जिसका असर दुकानदारों के कारोबार पर भी पड़ सकता है।
फिलहाल नाहन में मौसम के बदलाव के बीच लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश की आशंका बनी हुई है। यदि बारिश तेज होती है, तो करवाचौथ की तैयारियों और पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।